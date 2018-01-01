Бизнесмен угрожал взорвать отделения Сбербанка из-за судебных приставов





Как сообщили в правоохранительных органах, коммерческий директор угрожал взорвать отделения Сбербанка в Петроградском районе и в Гатчине из-за того, что его счета оказались заблокированными перед Новым годом по решению судебных приставов. Мужчина угрожал навестить отделения Сбербанка с двумя гранатам, если счета не будут разблокированы.





Сейчас проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Бизнесмен угрожал взорвать офисы Сбербанка в Петербурге.