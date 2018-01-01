В промзоне Санкт-Петербурга нашли тайник с поддельными мобильными аксессуарами





Склад находился на улице Трефолева, аксессуары выглядят подделанными под популярные бренды, сообщили в ГУ МВД. Всего конфисковано более 20 тысяч аксессуаров. Общая сумма, которую можно бы было за нее выручить, не сообщается.





В ГУ МВД не сообщили, что разместил продукты на складе, и удалось ли его задержать. Пока что сотрудники возбудило дело об изготовлении подделок.





В Кировском районе полицейские наткнулись на спрятанные на складе аксессуары для мобильных телефонов и смартфонов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.