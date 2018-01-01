На улицы Белграда вышли протестующие, требующие перемен политики и отставки президента





Протестующие требуют улучшения положения пенсионеров, ужесточения борьбы с коррупцией, изменения общего курса политики правительства — наиболее радикальные требуют смещения Вучича и министра внутренних дел Небойшу Стефановича. По сообщениям РИА “Новости” полиция не вступала в борьбу с демонстрантами.





Александр Вучич родился в 1970 году и управляет Сербией с 2017 года. До этого был премьер-министром республики. В течение 14 лет управлял Сербской радикальной партией. Основным фокусом его политики являлась нормализация отношений с Косово и развитие диалога по поводу статуса автономной республики.





В Сербии в ночь на 30 декабря начались протесты против президента Алексадра Вучича, сообщают РИА “Новости”. Это уже четвертая акция протеста с 8 декабря.