В Санкт-Петербурге до Нового года без зарплаты сидело почти 5 тысяч работников “Метростроя”





Правительство Санкт-Петербурга контролировало текущую ситуацию и в итоге перечислило “Метрострою” дополнительные средства: 469 млн должны были помочь компании выбраться из кризисной ситуации, сообщили в правительстве.





В службе занятости города сообщили, что в начале 2019 года компания сократит штат на 325 человек.





“Метрострой” погасил долги перед своими сотрудниками после вмешательства прокуратуры и властей Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре города. В службе сообщили, что долг составлял 245 млн рублей, при этом сегодня, 30 декабря, стал известно, что число работников компании, которым никак не могли выплатить их деньги доходило почти до 5 тысяч человек. По этой причине 26 декабря на строящейся станции “Театральная” прошла забастовка 30 сотрудников, передали ТАСС.