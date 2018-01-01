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В Санкт-Петербурге до Нового года без зарплаты сидело почти 5 тысяч работников “Метростроя”

16:48
Тэги: метро, метрострой, зарплаты, задолженность
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Тэги: метро, метрострой, зарплаты, задолженность



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