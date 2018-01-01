В Центральном районе Санкт-Петербурга за 11 минут угнали Lexus на 4,25 млн рублей





Об угоне 30 декабря заявил владелец машины: по его словам, черный Lexus пропал с Кирпичного переулка, где он припарковался. Как сообщает автовладелец, он оставил машину без присмотра на 10 минут, однако когда вернулся, ее уже не было.





В полиции уточняют детали и готовят материалы для возбуждения дела. Ущерб оценили в 4,25 млн рублей — если угонщика поймают, то будут судить за кражу в особо крупном размере.





Напомним, в Петербурге угнали эскаватор : он стоит намного больше — его пропажу оценили в 7,7 млн рублей.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В Центральном районе Санкт-Петербурга угнали дорогую иномарку вечером 29 декабря, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.