Больные дети получили от Беглова подарки на Новый год: один мальчик сможет поплавать с дельфинами





Беглов раздал подарки участникам акций “Дерево желаний” и “Елка желаний”. Врио губернатора, посетив штаб добровольцев в Москве ранее, забрал несколько конвертов с заветными мечтами с собой и сегодня занимался их исполнением.





В правительстве сообщили, что Беглов подарил детям-гостям ноутбуки, билеты в развлекательные комплексы, полезная техника — одному мальчику достался билет в дельфинарий, как он и просил.





Напомним, 2018 год объявили Годом добровольца-волонтера в России.





Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга, исполнил новогодние мечты детей 30 декабря, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.