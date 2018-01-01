Владимир Путин поздравил лидеров почти 40 стран с Новым годом: Порошенко в списке нет





Сообщается, что теплые пожелания отправили лидерам Испании, Аргентины, Турции, Японии, ЮАР, а также Дональду Трампу, Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель, с которыми Путин весь год спорил по поводу текущей обстановке на мировой арене. Российский лидер в поздравлениях неизменно подчеркивал важность продолжения диалога и сохранения дружеских отношений.





В списке адресатов не значатся президенты Украины Петр Порошенко и Грузии Саломе Зурабишвили.





Утром 30 декабря президент РФ Владимир Путин передал свои поздравления с наступающими праздниками лидерам мировых стран, соседям и друзьям, сообщили Gazeta.SPb в Кремле.