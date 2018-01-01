В Финляндии погибла семья российских туристов: их машина столкнулась с грузовиком





По данным местных служб, ДТП произошло в г. Оулу, там легковая машина россиян выехала на “встречку” и столкнулась с тяжелым грузовиком. Пассажиры погибли на месте. В машине ехала семья: несовершеннолетний ребенок и родители 1980-го года рождения. Сообщается, что жертвы уже опознаны, а в правительстве России уже в курсе трагедии.





В заключении полиции сообщается, что на трассе было скользко: это и могло стать причиной, несмотря на то, что на машине была установлена хорошая зимняя резина. Водитель грузовика серьезно не пострадал.





Не уточняется место регистрации туристов из России. Подавляющее большинство посещающих Финляндию россиян приезжают из Санкт-Петербурга и Ленинградской области на выходные и за покупками.





В дорожной аварии в Финляндии 29 декабря погибли трое россиян, поехавшие в Скандинавию, сообщили в полиции Финляндии.