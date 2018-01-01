В Выборгском районе Петербурга грузчик из супермаркета соблазнил 15-летнюю девочку





Согласно закону России, санкция за подобное преступление может достигать 4-ех лет тюрьмы — либо принудительные работы. При этом возраст согласия в РФ наступает в 16 лет, то есть по достижению этого возраста ответственность уже не наступает.









В Выборгском районе решают вопрос об уголовном деле в отношении работника супермаркета, который соблазнил несовершеннолетнюю, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области. Сообщается, что 19-летний молодой человек, работающий грузчиком, соблазнил девочку 15-ти лет. Об этом в полицию заявила мать девочки.