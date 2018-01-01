По факту аварии на Невском проспекте Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело





Медицинская экспертиза показала, что молодой человек был пьян, когда сидел за рулем. В результате ДТП водитель “ВАЗа” встретит Новый год в больнице, сообщают ГУ МВД. У виновника аварии должны, согласно УК РФ, отобрать права, а кроме этого его могут приговорить к принудительным работам или даже отправить в тюрьму на срок до 4 лет.





На Невском пр. Санкт-Петербурга 29 декабря машина KIA Soul врезалась в “ВАЗ”, а затем столкнулась с еще двумя машинами, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Водитель KIA 22-ух лет сбежал, но позже его нашли и содержали.