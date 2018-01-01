Александр Беглов осматривает Васильевский остров в рамках выходных объездов города





Визиты губернатора в разные места Санкт-Петербурга проходят в рамках выходных объездов города. С начала своего назначения на должность Беглов периодически посещает районы города на Неве.





Напомним, что 25 декабря на заседании правительства Петербурга врио губернатора подвёл итоги последних объездов и сделал замечания касательно уборки города, транспорта и новогодних инсталляций.





Ранее Gazeta.SPb писала, что Александра Беглова попросили продлить срок аренды помещения для правозащитной организации "Мемориал". К врио губернатора обратился уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправился с объездом на Васильевский остров, сообщает “Мойка78”.