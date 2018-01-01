Названы самые востребованные за уходящий год профессии в России





Так, почти треть всех предложений по работе пришлась на специалистов сферы продаж. Также просто было найти работу представителям сферы обслуживания – администраторам, парикмахерам, официантам и барменам. На третьем месте находятся работники IT-сферы.





Эксперты поянили, что в сфере обслуживания сейчас наблюдается повышение спроса, поскольку это связано с паралельным ростом населения больших городов. А вот программисты становятся особенно востребованными, так как внедряется новое оборудование.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что HeadHunter составила список самых необычных предложений по работе в Петербурге . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Компания HeadHunter назвала наиболее пользующиеся в России спросом профессии за 2018 год, пишет “РИА Новости”.