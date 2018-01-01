Во Владимирской области задержан попутчик пропавшей девушки по BlaBlaCar

Напомним, что девушка 23 декабря выехала из Москвы в Тулу. Она нашла себе попутчика через сервис BlaBlaCar. После этого на связь пропавшая не выходила.

27 декабря по этому факту было возбуждено уголовное дело.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Ленинградской области четверо мужчин избили своего попутчика, вывезли в багажнике и бросили умирать . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Подозреваемого в причастности к пропаже москвички-водителя BlaBlaCar задержали в городе Гороховец Владимирской области и сейчас доставляют в Москву, передаёт “РИА Новости” со ссылкой на слова Ирины Волк – официального представителя МВД России.