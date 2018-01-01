Полиция выясняет подробности поджогов нескольких автомобилей





Известно что 29 декабря в городе Кириши на улице Восточной неизвестный поджог иномарку Toyota Land Cruiser Prado. Огонь от неё перекинулсв на стоящий рядом Hyundai Tucson. В результате первая машина сгорела полностью, а вторая имеет повреждения.





Также 29 декабря в городе Петродворце подожгли Suzuki Grand Vitara, а на Васильевском острове огнём охватило Opel Zafira. В результате оба автомобиля получили повреждения. Пострадавших во всех инцидентах нет.





Сейчас полиция ведёт проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе злоумышленник поджёг BMW . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Полиция устанавливает обстоятельства поджогов трех иномарок в Петербурге и Ленинградской области, передаёт ГУ МВД.