В Центральном районе водитель помял припаркованные машины и скрылся





Очевидцы полагают, что водитель не специально совершил наезд, а по неизвестным причинам не справился с управлением. Пострадавших в аварии нет.





Ранее Gazeta.SPb писала о похожей ситуации. Тогда внедорожник протаранил магазин в Петроградском районе. В результате случившегося никто не пострадал . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)





На улице Разъезжей в Центральном районе Петербурга утром 30 декабря неизвестный на красном автомобиле совершил наезд на две припаркованные машины, передаёт “Мойка78” со ссылкой на группу "ДТП и ЧП. Петербург" в социальной сети ВКонтакте. После тарана виновник скрылся с места происшествия.