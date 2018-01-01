|
Сегодня
30 декабря, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
В Ленинградской области задержали женщину, которая побила своего мужа кастрюлей
12:26
Тэги: пьяные компании, вред здоровью, задержание
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Центральном районе водитель помял припаркованные машины и скрылся
- Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
- Неизвестный похитил выручку у микрофинансовой организации в Петербурге и скрылся
- Склад с поддельными аксессуарами для телефонов обнаружили в Петербурге
- В Петербурге неизвестное лицо угнало экскаватор
- В Петербурге установят памятник писателю Даниилу Гранину
- Молоко из будущего завезли в магазины Петербурга
- Эрмитаж представил фельдмаршальский жезл, подаренный Путиным
- В Петербурге нескольким объектам присвоили имя бразильского стриптизера
- Банда из тринадцати наркоторговцев предстанет перед судом
- На улице Руставели горела припаркованная иномарка Hyundai
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм. Подробности (фото)
На юго-западе Петербурга рядом с детсадом нашли тело молодого мужчины. Предположительно, он поскользнулся и ударился головой (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.