В Ленинградской области задержали женщину, которая побила своего мужа кастрюлей

В Бокситогорском районе Ленинградской области правоохранители задержали женщину, которая подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своего мужа, передает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.





Известно, что накануне, 29 декабря у пары, проживающей в городе Пикалево в одном из домов по улице Школьной, возникла ссора. Конфликт произошёл после совместного употребления алкогольных напитков. В результате женщина нанесла несколько ударов металлической кастрюлей по голове своему мужу.





Мужчину доставили в больницу с тяжёлыми трамвами. Подозреваемую задержали и возбудили в отношении неё уголовное дело



