Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе





Известно, что накануне, 29 декабря, на одной из АЗС Пулкоского шоссе два молодых человека заправили свой автомобиль Volkswagen Polo и, не заплатив за топливо, скрылись. При этом подозреваемые брызнули в лицо из газового баллона подошедшему заправщику.





Полиция задержала подозреваемых на Ропшинском шоссе Московского района города. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что водитель "Яндекс. Такси" был госпитализирован в больницу из-за безумных танцев на заправке . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В Московском районе правоохранители задержали подозреваемых в нападении на заправку, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.