Неизвестный похитил выручку у микрофинансовой организации в Петербурге и скрылся

29 декабря в районе половины шестого вечера в помещение микрофинансовой организации, расположенной на улице Белы Куна, вошел неизвестный, передаёт ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина стал угрожать ножом менеджеру и потребовал деньги. Сотруднику микрофинансовой организации пришлось отдать злоумышленнику выручку в размере 23 тыс рублей. После этого неизвестный скрылся с места происшествия.

Сейчас сотрудники полиции принимают все меры к поиску и задержанию преступника. Также возбуждено уголовное дело по статье “разбой”.



