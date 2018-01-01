В московском метро в новогоднюю ночь можно будет услышать поздравление президента





Также будут транслировать обращение мэра Москвы – Сергея Собянина.





Всего поздравление будут показывать около девяти тыс экранов в 1820 вагонах московского метро. Также услышать поздравление главы государства можно будет на эскалаторах.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Томске целую неделю подряд на федеральном канале крутилась одна и та же сетка вещания, включая новогоднее поздравление президента и популярный фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Москвичи и гости столицы в новогоднюю ночь в метро смогут увидеть и услышать традиционное поздравление президента Владимира Путина, сообщает “РИА Новости”.