Склад с поддельными аксессуарами для телефонов обнаружили в Петербурге

В Петербурге правоохранители нашли склад с аксессуарами для мобильных телефонов, сообщает “Мойка78” со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Аксессуары хранили в одном из домов по улице Трефолева в Кировском районе.





По всем признакам продукция оказалась контрафактной. Полицейским удалось изъять больше 20 тысяч различных аксессуаров: защитных стёкол, мобильных гарнитур, портративных колонок, чехлов. На товары были нанесены знаки известных брендов.





В результате в отношении главы контрафактного бизнеса возбудили уголовное дело.



