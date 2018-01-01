В Петербурге неизвестное лицо угнало экскаватор





Транспортное средство было 2014 года выпуска, желтого цвета. Ущерб от потери оценивается в семь млн 700 тыс рублей.





Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего. По делу ведётся проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленники, похитившие экскаватор, находятся в розыске.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что с проспекта Наставников в Петербурге тайно похитили экскаватор- погрузчик . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

29 декабря в отдел полиции обратилась женщина, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Она оказалась генеральным директором коммерческой фирмы. Женщина рассказала, что от одного из домов по улице Большая Каменка похитили припаркованный экскаватор.