В Петербурге установят памятник писателю Даниилу Гранину

Сообщается, что памятник откроют на Дальневосточном проспекте у дома №6 в ноябре 2019 года.





Правительство Петербурга и Министерство культуры объявили конкурс на лучший проект памятника писателю.





Напомним, что Даниил Гранин родился в 1949 году, а погиб в 2017. Среди его произведений “Иду на грозу”, “Искатели”, “Дом на Фонтанке”, “Блокадная книга”.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Звенигородской улице в Петербурге откроется Дом писателей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





29 декабря состоялось совещание межведомственной рабочей группы по вопросу установки памятника писателю и сценаристу Даниилу Гранину, передаёт “Фонтанка” со ссылкой на аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.