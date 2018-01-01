Молоко из будущего завезли в магазины Петербурга

Одна из торговых сетей получила партию странного молока, пишет “Мойка78”. На пачках стоят числа, согласно которым молоко изготовлено в январе следующего года. Необычную дату на коробке молока заметил сотрудник магазина.





Один из товароведов, причастных к ситуации, пишет, что молоко поступило от Гатчинского завода. Всего пришло около 150 паллет молока, изготовленного 17 января 2019 года, и более 100 паллет молока, произведенного 15 января 2019.



