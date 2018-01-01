Эрмитаж представил фельдмаршальский жезл, подаренный Путиным





Жезл изготовили в 1878 году. С тех пор он принадлежал генерал-фельдмаршалу Гурко, Николаю I Черногорскому. Затем на европейском рынке произведение было куплено и опознано как жезл Александра II.





После этого один меценат преподнёс жезл главному музею Петербурга, а президент России Владимир Путин вручил во время венской выставки.





Напомним, что выставка-представление новых даров в Эрмитаже будет открыта до 13 января. Помимо жезла, там можно будет увидеть османский указ-фирман.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что Эрмитаж открыл уникальную инсталляцию в торговом центре . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Фельдмаршальский жест Александра II – это шедевр ювелирного искусства, передаёт “Фонтанка” со ссылкой на Эрмитаж.