В Петербурге нескольким объектам присвоили имя бразильского стриптизера





Дело в том, что какие-то люди переименовывают объекты в сервисе Google “Карты”. Так, имя танцора из Бразилии уже присвоили нескольким школам и техникумам, танцевальному клубу и даже храму.





Напомним, что Рикардо Милос стал популярен, в частности, в интернете после видео-ролика, где он танцует в одних трусах и бандане. Видео появилось в сети ещё в 2010 году.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жительница Петербурга станцевала стриптиз прямо перед знанием суда. Так она призывала конвоиров отпустить её возлюбленного . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В Санкт-Петербурге несколько государственных учреждений получило имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса, передаёт “Фонтанка”.