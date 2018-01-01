Роспотребнадзор рассказал, почему стоит расстаться с салатами сразу после застолья





Ведомство рассказало, что в салатах быстро накапливаются токсины в процессе жизнедеятельности продуктов. Это, в свою очередь, приводит к пищевым токсикоинфекциям.





Ещё одна опасность заключается в том, что, как правило, ингредиенты для салатов не подвергаются термической обработке.





Сейчас опасность возникновения инфекционных заболеваний особенно высока. Поэтому Роспотребнадзор призывает россиян с осторожностью относиться к употреблению салатов и других холодных блюд.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор усилит контроль за температурным режимом . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Салаты, паштеты, изделия с кремом и заливные блюда не стоит хранить после застолья, передаёт “РИА Новости” со ссылкой на Роспотребнадзор.