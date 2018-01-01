Банда из тринадцати наркоторговцев предстанет перед судом

Предварительное расследование по делу о торговле наркотиками и психотропами завершилось в Петербурге. Дело передано в Колпинский суд – перед ним предстанет тринадцать обвиняемых, сообщает “Мойка78” со ссылкой на слова Ирины Волк – официального представителя МВД России.





Подозреваемых задержали ещё в 2017 году. При обыске и них было обнаружено больше 23 кг наркотических и психотропных веществ. Также нашли множество телефонов, ноутбуков, сим-карт, при этом обнаружили электронные весы и пистолет.





По версии следствия, банду наркоторговцев создал один из фигурантов. Преступники работали из Колпинского района города.





Сейчас все 13 обвиняемых находятся под стражей и ожидают суда. В общей сложности, им предьявдено обвинение в 21 преступлении.



