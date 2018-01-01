На улице Руставели горела припаркованная иномарка Hyundai





На место происшествия примерно в четверть третьего ночи прибыли спасатели МЧС. Сотрудникам экстренной службы удалось потушить пожар уже через 45 минут.





Отмечается, что Hyundai был охвачен огнём по всей своей площади. Для того, чтобы ликвидировать возгорание, пришлось задействовать две единицы спецтехники и восемь сотрудников спасательной бригады.





О том, есть ли пострадавшие в этом инциденте, информации не поступало.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что автомобиль сгорел на Дворцовой площади. В результате этого всю площадь затянул едкий дым . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Ночью 30 декабря на улице Руставели Калининского района загорелась иномарка Hyundai, сообшает “Мойка78”. Автомобиль в тот момент был припаркован у дома №24.