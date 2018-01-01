У россиян начались десятидневные праздничные каникулы





Также отмечается, что первая рабочая неделя для россиян начнётся 9 января, но даже на этой неделе будет всего три рабочих дня.





Очередные длинные выходные в России ожидаются в марте и на майские празники.





Напомним, что в прошлом году новогодние каникулы также длились десять дней.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что министр просвещения Ольга Василева призвала не нагружать школьников в новогодние каникулы в этом году. Она убеждена, что это время лучше провести с родителями, а о школе забыть хотя бы на несколько дней . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В эти новогодние празники каникулы будут длиться десять дней – с 30 декабря по 8 января, сообщает Роструд.