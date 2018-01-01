На Большой Морской каршеринговый автомобиль побил машины





В результате аварии три припаркованных на Большой Морской автомобиля получили повреждения.





О том, что в ходе аварии пострадали люди, информации нет. О состоянии водителя каршерингового авто также не сообщается.





Недавно Gazeta.SPb сообщала о подобной ситуации. Тогда на Васильевском

острове каршеринговый автомобиль протаранил "Ладу", снес школьный забор и въехал на школьную территорию . После этого водитель скрылся с места происшествия . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В ночь с 29 на 30 декабря на улице Большой Морской Адмиралтейского района автомобиль, взятый по каршерингу, протаранил несколько машин, передаёт “Мойка78”.