Ученые отыскали истинную причину обжорства

В ходе эксперимента испытуемых разделили на две группы по шесть человек. Одним дали насладиться сладким коктейлем, а другим дали безвкусную смесь. После людей обследовали пришли вот к какому выводу. Группа, когда пила вкусный напиток, чувствовала удовольствие, но не насыщение. Вторая, напротив, вовремя поняла, когда переела.





Чувство насыщения у первой группы притуплял выброс дофамина – он не давал людям почувствовать, что они уже наелись. Поэтому, советуют эксперты, лучше не налегать на очень вкусную еду.









Тем не менее, переедать не очень полезно и это факт. Немецкие ученые встревожились и решили понять, почему люди обжираются, неужели они хотят навредить себе? Или не могут себя контролировать?