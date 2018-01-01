Избиение мужчины на Думской привлекло внимание полицейских





Известно, что молодой человек отдыхал в заведении «Duma». У него завязался конфликт с барменом, который агрессивно себя вел. Выяснение отношений заставило мужчин выйти на улицу. Всего в массовой драке участвовало как минимум 10 человек, рассказывает супруга пострадавшего «Фонтанке».

Сейчас избитый мужчина лежит в больнице с сотрясением мозга и переломом челюсти и носа. Его жена ищет справедливости. Тем временем видео попало в руки сотрудникам правоохранительных органов – проводится проверка.









Об инциденте стало известно 29 декабря, благодаря жене одного из пострадавших. Именно она выложила в Интернет жестокие кадры. Женщина отчаянно пытается найти свидетелей потасовки и просит помочь ей наказать хулиганов. Под ее постом собралось множество комментариев – петербуржцы пишут, что для Думской такая история – не в новинку.