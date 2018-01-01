|
Сегодня
30 декабря, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Избиение мужчины на Думской привлекло внимание полицейских
01:48
Тэги: думская , драка, избиение, полицейские
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- ДТП на Студенческой улице стало причиной пробок в поздний час
- Аналитики назвали стоимость самых дорогих билетов в новогодние праздники для россиян
- Шахматист Даниил Дубов, получив первое место на чемпионате по рапиду, сделал политическое заявление
- «Союзмультфильм» снял клип на перепетую песню «Кабы не было зимы»
- В Санкт-Петербурге 30 декабря выпадет мокрый снег
- Барак Обама поделился своим мнением о лучших фильмах уходящего года
- Игру в хоккей на Красной площади выиграла команда Владимира Путина и Сергея Шойгу
- Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
- Ученые рассказали, как может измениться жизнь, если перестать на месяц употреблять алкоголь
- Новые поправки в правила регистрации автомобилей: владелец получает номер региона, в котором зарегистрирован
- Россия запретила ввоз некоторых украинских товаров на полмиллиарда долларов
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
19 ноября
15 ноября
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм. Подробности (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.