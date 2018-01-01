ДТП на Студенческой улице стало причиной пробок в поздний час

Очевидцы, к слову, жаловались на затрудненное движение у дома номер 17 Студенческой улицы. Сейчас дорога свободна.









Известно, что на место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно выехали спасатели, которые спешили на помощь пострадавшим. К счастью, все остались живы и здоровы, правда, «Тойота» и трамвай выглядят помято. В МЧС случившееся назвали «серьезной аварией». До сих пор специалисты не озвучили причину столкновения. Кто стал виновником и какую ответственность он за это понесет – обо все этом не поступало официальной информации.