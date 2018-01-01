В Бразилии отыскали самую редкую в мире птицу

Найденышем оказалась самка топаколо Штреземанна. Впервые эту птицу открыли и начали изучать в 1940-х годах. Спустя какое-то время она исчезла с поля зрения – ученые не видели ни одной топаколы уже около 50 лет.Так бы и продолжалось, если бы не простая случайность – и вот у специалистов появилась возможность познакомиться с птичкой поближе, узнать все ее особенности. Сейчас в Бразилии строго следят за тем, чтобы не вырубались без разрешения леса, а также наказывают за пожары.Ученые надеются, что эти меры помогут спасти остальных, возможно не менее редких, птиц и животных, обитающих в лесах, говорится в сообщении экологической организация American Bird Conservancy.