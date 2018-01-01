Аналитики назвали стоимость самых дорогих билетов в новогодние праздники для россиян

Но все-таки самые дорогие билеты до города Кейптауна. Видимо, наших соотечественников тянет в холодную зиму в теплые страны. Чтобы добраться до Южноафриканской республики, нужно быть готовым заплатить 250 тысяч рублей. Чуть дешевле стоят билеты до Женевы – 200 тысяч рублей. К слову, Женева занимает первое место среди городов, которые россияне охотней всего посетят в период с 25 декабря по восьмое января, говорится в статистике портала Туту.ру.





В списке, который составили в преддверии праздников, пуктом отправления чаще всего является Москва. Билет на одну персону в одну сторону из столицы может стоить 250 тысяч рублей. Речь о бизнес-классе, конечно.