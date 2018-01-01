Шахматист Даниил Дубов, получив первое место на чемпионате по рапиду, сделал политическое заявление

Наконец чемпионат мира по рапиду и блицу подошел к концу. Лучше всего на соревнования проявил себя молодой шахматист – Даниил Дубов, набравший больше всех баллов, и удостоившийся наивысшей награды. После объявления победителя, журналисты разрывали гроссмейстера на куски, задавая ему вопросы. Издание Chess-News.ru поинтересовалось его мнением насчет Крыма и России в целом.Молодой человек сказал, что в этом вопросе он «целиком на стороне Украины». Также он отметил, что с каждым днем все меньше гордится Россией. Дубову пришлось прокомментировать, почему он не стал бойкотировать чемпионат вместе с украинскими шахматистами – он убежден, что игры для него важнее политики.