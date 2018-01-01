«Союзмультфильм» снял клип на перепетую песню «Кабы не было зимы»

Каждый может ознакомиться с клипом на «Кабы не было зимы» в официальном сообществе «Союзмультфильма» во «Вконтакте».





К слову, крайняя серия продолжения «Простоквашино» вышла 24 декабря – как раз в преддверии Нового года. Эпизод посвятили памяти Олега Табакова, который ушел из жизни в этом году. В советском мультфильме он озвучивал кота Матроскина.





Видео состоит из кадров, взятых из серий «Простоквашино». Также в него вошли документальные ролики с процесса озвучки персонажей. Мы видим, как голосами героев говорят Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев и Юлия Меньшова.