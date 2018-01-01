В Санкт-Петербурге 30 декабря выпадет мокрый снег

Густые тучи не позволят пробиться солнышку, а по Санкт-Петербургу в темное время суток будет гулять южный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Днем он будет чуть менее сильным – максимум разгонится до пяти метров в секунду.





Периодически будут идти осадки в виде мокрого снега, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».





В последнее воскресенье уходящего года петербуржцев ожидает потепление. Казалось бы, всем хочется в Новый год наслаждаться хрустящим снежком под ногами, а нет – он вполне может превратиться в кашу, если вдруг не подморозит в ближайшие дни.