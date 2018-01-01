Барак Обама поделился своим мнением о лучших фильмах уходящего года

Также экс-глава США включил в рейтинг «Черную пантеру» - фильм о черной супергероине, который имел огромный успех в прокате.

Любимыми в 2018 году для Обамы стали следующие ленты: «Аннигиляция», «Черный клановец», «Слепые пятна», «Пылающий», «Восьмой класс», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Не оставляй следов», «Наездник», «Поддержите девушек», «Магазинные воришки» и «Рома».





Помимо прочего, Обама отметил, что считает книгой года автобиографию своей супруги под названием «Становление».





Барак Обама, судя по всему, большой киноман – он смог озвучить сразу 15 лучших фильмов. В его списке, к слову, нашлось место для «Смерти Сталина» - произведение стало причиной скандала в России. В нашей стране его так и не показали, хотя премьера в Москве все-таки состоялась.