Игру в хоккей на Красной площади выиграла команда Владимира Путина и Сергея Шойгу





Предполагалось, что в игре поучаствует и Александр Лукашенко, но тот захотел домой: по словам Путина, перед Новым годом нужно заканчивать важные дела, сообщает ТАСС.





Игра стала частью Ночной хоккейной лиги, которая проводится с 2011 года. Владимир Путин и Сергей Шойгу одержали верх со счетом 14:10, сообщает ТАСС. При этом на льду в одной команде с ними играли профессиональные хоккеисты Касатанов, Буре и Фетисов.





Президент страны Владимир Путин 29 декабря сыграл с подчиненными в хоккей на Красной площади Москвы, сообщает ТАСС.