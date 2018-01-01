Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало

Как рассказывает Эйсмонт, Путин в прошлый визит Лукашенко намекнул ему на подарок, который хотел бы получить от всего белорусского народа.

«Ну, за нами не заржавеет», - говорит пресс-секретарь.





Сюрприз он вручил во время встречи, которая состоялась 6 декабря, в Санкт-Петербурге. Лукашенко знал заранее, что Путин любит сало, поэтому решил побаловать его «самым вкусным белорусским салом», говорит пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт. Картошка, о которой идет речь, была выращена на президентском огороде. И, к слову, в каждом мешке лежал определенный сорт, ведь какая-то картошка отлично подходит для драников, а какая-то для пюре. Мешки подписали, поэтому Путин точно не перепутает.