Ученые рассказали, как может измениться жизнь, если перестать на месяц употреблять алкоголь

В эксперименте участвовали 800 человек. После этого ученые не раз общались с ними, чтобы понять, как изменилась их жизнь после «Сухого января». Многие сошлись на том, что это оказало видимое влияние на их организм.Во-первых, люди признались, что начали ограничивать дозу выпивки. Во-вторых, испытуемые поняли, что, не употребляя алкоголь, можно здорово экономить. Этот положительный момент заметили 88% участников акции. В-третьих, они заметили улучшение сна, снижение веса и улучшение концентрации внимания, говорится на портале EurekAlert.