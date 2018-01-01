|
Сегодня
30 декабря, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Ученые рассказали, как может измениться жизнь, если перестать на месяц употреблять алкоголь
23:20, 29 декабря
Тэги: алкоголь, праздниик, эксперимент
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Игру в хоккей на Красной площади выиграла команда Владимира Путина и Сергея Шойгу
- Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
- Новые поправки в правила регистрации автомобилей: владелец получает номер региона, в котором зарегистрирован
- Россия запретила ввоз некоторых украинских товаров на полмиллиарда долларов
- В Эрмитаже открыли экспозицию даров музею: представлен жезл Александра II, подаренный Путиным
- Жилищники придумали, как защитить машины во время чистки крыш от снега
- В Санкт-Петербурге в воскресенье на площадь Островского приедет Дед Мороз на мотоцикле
- Космопарк Петербурга расскажет о гражданине галактики
- ФПК получила первый обновленный плацкартный вагон
- Конкурс на строительство музея блокады Ленинграда временно прекращен
- Новогодние елки для школьников Петербурга продолжают работать
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм. Подробности (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.