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Новые поправки в правила регистрации автомобилей: владелец получает номер региона, в котором зарегистрирован

23:08, 29 декабря
Тэги: гибдд, знаки, регионы
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Тэги: гибдд, знаки, регионы



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