Новые поправки в правила регистрации автомобилей: владелец получает номер региона, в котором зарегистрирован





По данным документа, владелец автомобиля сможет получить номер только того региона, где он сам зарегистрирован. Если поправки примут, то они начнут действовать в конце лета 2019 года. В августе же должны вступить новые правила получения знаков: их нужно будет заказывать у частных компаний, вставляя в них данные, которые сообщает ГИБДД.









МВД инициирует новые поправки в процедуру регистрации автомобилей, сообщают на портале правовых актов РФ.