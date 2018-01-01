Россия запретила ввоз некоторых украинских товаров на полмиллиарда долларов





Тем не менее, Украина неумолима – обмен запретами длится уже несколько лет, начиная с 2015 года. Постепенно сотрудничество между странами становится все слабее и не эффективнее. С вводом новых запретов это станет еще очевиднее, ведь Украина потеряет более полумиллиарда рублей.Министерство экономического развития заявило, что теперь нельзя провозить на территорию России не только продовольственные, но и промышленные товары. Речь идет как о сладостях, так и о гравии с щебнем. Список получился довольно объемным, говорится в РИА Новости.