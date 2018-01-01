В Эрмитаже открыли экспозицию даров музею: представлен жезл Александра II, подаренный Путиным





Как сообщил директор музея Михаил Пиотровский, жезл императора сначала принадлежал военачальникам русской армии, оказался в Европе и уже спустя много лет его выкупили российские коллекционеры. Фирман султана был выпущен в то время, когда Османская империя еще чувствовала себя сильной — его добавят к экспозиции османского искусства.





В Гербовом зале музея Эрмитаж Санкт-Петербурга открыли экспозицию даров Зимнему дворцу, сообщает “Фонтанка”. В этом году на ней представили жезл Александра II, подаренный Эрмитажу президентом РФ Владимиром Путиным и фирман (указ или декрет) турецкого султана Семила III, переданный фондом Эрмитажа в Великобритании.