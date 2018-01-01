Жилищники придумали, как защитить машины во время чистки крыш от снега

Напоминаем, что недавно в Санкт-Петербурге ввели штрафы за снег, который не вовремя убирают с крыш. Для исполнителей их очистка – не всегда простая задача из-за машин, которые они боятся повредить. К слову, ущерб должны возмещать именно жилищники – вот они и выкручиваются, как могут.





Об интересном нововведение рассказали очевидцы, которые увидели «гараж» своими глазами. Они рассказали, что их использует ЖКС №2 в Адмиралтейском районе. Инновационное изобретение и впрямь очень эффективное. Кто придумал его – не уточняется, известно лишь, что сколотили его общими усилиями. Жителям района можно не боятся за свои машины, ведь они находятся под защитой передвижного «гаража» местных умельцев, говорится в «Фонтанке».