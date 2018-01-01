В Санкт-Петербурге в воскресенье на площадь Островского приедет Дед Мороз на мотоцикле





Как сообщили организаторы, колонна мотоциклов начнет свое движение от штаб-квартиры клуба на Лиговском пр., д. 289 и проследует прямо к площади Островского, где в 13:00 клуб начнет раздавать подарки и фотографироваться с населением Санкт-Петербурга. Каждый прохожий сможет сделать фото с новогодним волшебником на мотоцикле или со Снегурочкой в двухколесных санях. После завершения акции байкеры проедут по центральным улицам города.





В воскресенье 30 декабря на площади Островского пройдет акция “Дед Мороз на мотоцикле”, сообщили Gazeta.SPb в клубе байкеров Night Hunters MC.