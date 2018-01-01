Космопарк Петербурга расскажет о гражданине галактики

На территории конгрессно-выставочного центра “Экспофорум” откроют со 2 по 7 января 2019 года





познавательно-развлекательный семейный космопарк “Мировой Новый год”. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Посетители с могут пройти квест-викторина “Гражданин галактики”, которая расскажет о загадках Вселенной.





Всех посетителей, отмечают организаторы также ждут мастер-класс. Всего запланировано более 100. Также вы сможете узнать интересные факты о космосе, посетить тематические космозоны и заняться межпланетным спортом.