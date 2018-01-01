ФПК получила первый обновленный плацкартный вагон

Есть мнение, что РЖД заменит старые вагоны на новые за ближайшие три года, говорится в ТАСС.









Поставщиком вагона стал Тамбовский вагоноремонтный завод. Сейчас обновленный плацкартный вагон проходит сертификацию – после этого начнутся испытания. В случае чего, его могут доработать и начать использовать в ближайшее время. Генеральный директор Федеральной пассажирской компании уверяет, что вагоны нового типа встанут на рельсы уже в январе 2019 года. К слову, Петр Иванов обещал, что цены на места в поезде в связи с этим не будут завышены.