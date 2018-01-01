Конкурс на строительство музея блокады Ленинграда временно прекращен





Изначально предполагалось, что музей разместят на Смольной набережной, а реализацией проекта займется “Студия 44” - причем проект ее бюджета должен был достигнуть 6 млрд рублей. Жители Санкт-Петербурга неоднозначно восприняли информацию о новом музее — многим показалось, что до него будет трудно добираться. После этого врио губернатора Александр Беглов заявил, что лично проконтролирует ситуацию.





Конкурс на строительство музея блокады Ленинграда снят, следует из данных сайта госзакупок. “Центр выставочных и музейных объектов” объявил его 23 ноября: начальный бюджет оценили в 345 млн рублей. Предполагается, что его дополнят, обновят и выставят заново.